"Манчини на тренировках был козлом и занозой в заднице": Верон – о непростых отношениях с наставником сборной Италии

Хуан Себастьян Верон во время выступлений за Интер / Фото из открытых источников

Экс-звезда сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон вспомнил период совместных выступлений с Роберто Манчини за Сампдорию и Лацио, а также тренировки под его руководством в Интере.

"Манчини был настоящим козлом на тренировках, занозой в заднице. Это напрягало. Если бы я мог, то избегал бы тренировок с ним. Возраст успокоил нас.

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Как тренер, Манчини дал мне много. Он был прекрасен как наставник, но как партнер по тренировке – наоборот", – сказал аргентинец во время прямого эфира в Instagram Сампдории.

Напомним, 45-летний Верон сейчас занимает должность президента Эстудиантеса, Манчини тренирует сборную Италии.

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