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Манчестер Сіті запропонував 40 мільйонів євро за Ковачіча, – ЗМІ

16:55 359 Читать на русском
Манчестер Сіті запропонував 40 мільйонів євро за Ковачіча, – ЗМІ
Матео Ковачіч / фото із соцмереж

Хавбек Реала Матео Ковачіч потрапив у сферу інтересів Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері півзахисника Реала Матео Ковачіча. В послугах хорвата особисто зацікавлений головний тренер команди Хосеп Гвардіола, повідомляє Mirror.

Ковачіч вирішив покинути Реал

За інформацією джерела, "містяни" запропонували 40 мільйонів євро за 24-річного виконавця "вершкових". Однак "королівський клуб" вже відповів чемпіону Англії, що буде готовий розглядати пропозиції щодо хорвата, починаючи з позначки в 50 мільйонів євро.

До слова, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що "вершкові" не збираються продавати футболіста.

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