Манчестер Сіті запропонував 40 мільйонів євро за Ковачіча, – ЗМІ

Україна — 16:20 421
-
"Важливо, щоб Динамо та Шахтар зіграли між собою у найсильніших складах", – ФФУ цікаво пояснила дискваліфікацію Ісмаїлі
-
"Ти ледачий, якщо не змінишся – не станеш найкращим": чому можливий перехід Ігуаїна в Челсі – найкращий для форвардаІталія — 15:06 877
-
Барселона витрачає найбільше у світі: чому каталонцям загрожує репутація "мішка"Іспанія — 14:48 1932
-
Перехід Буено в Динамо може зірватись через Дерліса ГонсалесаУкраїна — 14:15 1281
-
Барселона підписала 8-річного українського футболістаІспанія — 13:23 4562
Всі новини