Манчестер Сити предложил 40 миллионов евро за Ковачича, – СМИ

Хавбек Реала Матео Ковачич попал в сферу интересов Манчестер Сити.

Манчестер Сити заинтересован в трансфере полузащитника Реала Матео Ковачича. В услугах хорвата лично заинтересован главный тренер команды Хосеп Гвардиола, сообщает Mirror.

Ковачич решил покинуть Реал

По информации источника, "горожане" предложили 40 миллионов евро за 24-летнего исполнителя "сливочных". Однако "королевский клуб" уже ответил чемпиону Англии, что будет готов рассматривать предложения по хорвату, начиная с отметки в 50 миллионов евро.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, что "сливочные" не собираются продавать футболиста.