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Реал не збирається продавати Ковачіча

24 червня 22:04 200 Читать на русском
Реал не збирається продавати Ковачіча
Матео Ковачіч / Getty Images

Мадридський Реал не прагне продавати хорватського хавбека Матео Ковачіча.

Матео Ковачіч може залишитись у Реалі. Як повідомляє Marca, королівський клуб не збирається продавати хавбека збірної Хорватії.

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Контракт Матео діє до 2021 року, а клаусула складає 300 мільйонів євро.

У сезоні 2017/2018 Реал продовжив контракти з рядом гравців першої команди та прописав величезні відступні.

Екс-наставник "вершкових" Зінедін Зідан не міг знайти місце в старті для хорватського гравця.

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