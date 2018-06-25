Реал не збирається продавати Ковачіча

Мадридський Реал не прагне продавати хорватського хавбека Матео Ковачіча.

Матео Ковачіч може залишитись у Реалі. Як повідомляє Marca, королівський клуб не збирається продавати хавбека збірної Хорватії.

"Я 3 роки не щасливий сповна": Матео Ковачіч відверто заявив про бажання покинути Реал

Контракт Матео діє до 2021 року, а клаусула складає 300 мільйонів євро.

У сезоні 2017/2018 Реал продовжив контракти з рядом гравців першої команди та прописав величезні відступні.

Екс-наставник "вершкових" Зінедін Зідан не міг знайти місце в старті для хорватського гравця.