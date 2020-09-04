Захисник Реала Серхіо Регілон може продовжити кар'єру в Англії, повідомляє видання Manchester Evening News.

Реал повісив цінник на переможця Ліги Європи

23-річний оборонець, який минулий сезон провів у складі Севільї і завоював з "нервіонцями" Кубок Ліги Європи зацікавив Манчестер Юнайтед. Команда Сульшера і раніше проявляла інтерес до іспанця, однак зараз "червоні дияволи" зробили Реалу конкретну трансферну пропозицію. Умови потенційної угоди не уточнюються.

Головним конкурентом англійців залишається Севілья, однак переможець другого за силою євротурніру готовий лише на нову оренду, в той час як "манкуніанці" хочуть викупити його контракт повністю. За 23-річного іспанця "галактікос" планують отримати не менше 20 млн євро. До слова, ЗМІ приписують інтерес до Регілона Тоттенхему, а також низці італійських команд – Ювентусу, Наполі та Інтеру.

Нагадаємо, Серхіо – вихованець Реала. У сезоні-2019/20 провів у футболці Севільї 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює футболіста у 25 млн євро.

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