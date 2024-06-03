Німеччина та Україна розійшлися миром (0:0) у видовищній контрольній грі, з якої стартувала підготовка команди Реброва до Євро-2024. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Обидва попередні спаринги команд завершилися з рахунком 3:3. Матч, як і онлайн-трансляція Німечччина – Україна на "Футбол 24", стартував о 21:50. Мудрик уже на 4 хвилині отримав розкішний шанс. Циганков відібрав і миттєво кинув Михайла у прорив. Вінгер Челсі дещо запоров момент удару, тож його заблокували. Хоч міг і пасувати на практично вільного Яремчука. Циганков на добиванні дав над воротами. Німеччина у перші 10 хвилин відповіла тільки дальнім ударом захисника Штутгарта Мітельштадта. І знову ця заготовка працює. Циганков підбирає під своїм штрафним після заблокованого пострілу Кімміха. Мудрик розганяється з м'ячем після пасу Віктора. Цього разу спроба кросу на Яремчука, але захисники перекривають його.

Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу – Ребров і Нагельсман назвали склади з великими несподіванками

Матвієнко двічі поспіль виносить головою. Перед тим Забарний, Зінченко, Конопля і Циганков цим займалися. Стоїмо муром з 5 оборонців і двох центральних півзахисників. Вбивчий момент з подачею Гроса. Скільки таких навісів універсал з Брайтона виконав у минулому сезоні АПЛ за команду Де Дзербі! Гюндоган зовсім сам перед воротарем, поки Конопля дрімає. Щастить, що Ілкай пробив головою собі в коліно – легка здобич для Трубіна. Вірц зміщується з лівого флангу трохи в центр і крутить у дальній – вище.

Нойєр у центрі поля слухає настанови Нагельсмана, настільки нас притискають у штрафний майданчик. Як же круто розрізає оборонну лінію Забарний. Яремчук трохи завадив Циганкову, але атаку довели до дальнього удару Степаненка. Не надто прицільно, однак непогана вилазка, нарешті ми трохи відпочиваємо з м'ячем. Зінченко, до слова, 5 лівий захисник у захисті, але при атаці опинився центральніше і навіть праворуч – Матвієнко покриває його зону в позиційному наступі.

І знову пропускаємо удар з меж штрафного. Цього разу Мусіала вривався праворуч і відкотив Гросу. Забарний шкутильгав з гримасою болю, але ніби обійшлося. Зінченко ризиковано рятував володіння після невдалого введення Трубіна. Пішла швидка контра, Степаненко виставив ногу перед Мусіалою. Андріх з непоганої позиції дав значно вище, змарнувавши перспективний стандарт. Шапаренко заспокоївся і видав парочку розумних передач на чужій половині. Микола підчищає і у власному штрафному після ефектного фінта Вірца, але Конопля гарячково виносить прямо на суперників.

Циганков розриває праворуч, ніби проти нього Гранада знову. Яремчук підбирає снаряд і гатить під поперечину – Нойєр по-волейбольному обома руками парирує у повітря і сам же забирає. Німеччина геть пасивно пресингує на своїй половині, поки ми в дуже розміреному темпі пасуємося. Циганков крутить на дальню стійку, Зінченко заробляє кутовий. Як же розігрують Вірц, Гюндоган і Мусіала на дузі перед карним – круглий проскочив зовсім поруч зі стійкою.

Фюріх та Ундав замінили у перерві Вірца й Гюндогана. Цікавими були цифри першої половини. З одного боку Німеччина стріляла вдвічі частіше (11:5), але з іншого багато пострілів здалеку, відповідно лише одне влучання Гюндогана з кількох метрів після навісу і помилки Коноплі, та й то більше подарунок для Трубіна. А ось у нас Яремчук двічі непогано потурбував Нойєра. Мусіала дуже легко прокинув повз Матвієнка, Трубін скидав ледь не на чужого, але Конопля вчасно увімкнувся і не дав пробити, а Шапаренко заробив на собі фол.

Забарний у нормі, дискомфорт минув. Кумедно Шапаренко намагався підняти Мудрика, але Михайло дещо роздратовано відкинув руку і здійнявся на ноги сам – судді майже не свистять після падінь нашого №10. Кімміх ідеально подав з правого флангу, Хаверц блискуче знайшов позицію з-під Забарного. Банально не влучив Кай, це вже везе дубль два. А ось і Ундав. Проходить простріл уже з лівого краю, Сваток і Шапаренко на пару кидаються у блок. Пасував, до слова, інший резервіст Фюріх.

Мудрик після класного закидання Матвієнка проривається дуже легко у воротарський під кутом, а потім ніби забуває, що поле то завершується. Зайвий дотик вінгера Челсі, тож абсолютно вільний Циганков уже не зустрінеться з м'ячем. Серйозно просідає зона Матвієнка. Максиміліан Байєр у свій 21 рік дебютує і відразу дає більше гостроти, ніж за попередню ігрову годину. Спершу стріляє у поперечину, потім Трубін витягує. Просто приймає і блискавично пробиває. Дуже крутий хлопчина.

Мудрика, Степаненка і Циганкова замінили Зубков, Бражко та Ярмоленко на 65 хвилині. Шапаренко чудовим пасом розкриває зону ліворуч. Зубков протягнув і віддав, німці трохи загубили м'яч, але Ярмола не повірив, що варто рванути до кінця на дальню стійку. Бражко розгубився під пресингом і не зміг підчистити. Конопля не дуже чемно приобняв (постраждалий вважає, штовхав) Мюллера ззаду. Судді навіть з VAR не зайшли підстав для пенальті. Судаков і Довбик замінили Шапаренка та Яремчука на 73-й.

Фюріх потужно пробиває, знову Трубін. Матвієнко випускає Байєра – як не залітає удар головою з кількох метрів, загадка. Наприкінці зустрічі пливемо потроху. Кімміха дуже легко знаходять у штрафному, але снаряд прокотився повз дальній кут. Судаков непогано закидав на Довбика, але Зубков не зміг повернути на Артема. Нойєр грає головою в центрі поля, Ярмоленко у падінні грає на нашого Пічічі. Довбик забиває, але з відвертого офсайду, на жаль. Ярмола накручує захисника і пробиває – Нойєр розставляє ноги широко, але ближній прикриває. Як же гостро завершує Україна!

За ударами 26:7, але за влучаннями не настільки безнадійно – Трубін видав 5 сейвів і спокійно завоював титул Лева матчу, Нойєр рятував тричі. Команда Нагельсмана награла на понад 2 очікувані голи. В України xG зупинився на позначці 0,53.

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