Защитник Реала Серхио Регилон может продолжить карьеру в Англии, сообщает издание Manchester Evening News.

Реал повесил ценник на победителя Лиги Европы

23-летний защитник, который прошлый сезон провел в составе Севильи и завоевал с "нервионцамы" Кубок Лиги Европы заинтересовал Манчестер Юнайтед. Команда Сульшера и прежде проявляла интерес к испанцу, однако сейчас "красные дьяволы" сделали Реала конкретное трансферное предложение. Условия потенциальной сделки не уточняются.

Главным конкурентом англичан остается Севилья, однако победитель второго по силе еврокубка готов лишь на новую аренду, в то время как "манкунианцы" хотят выкупить его контракт полностью. За 23-летнего испанца "галактикос" планируют получить не менее 20 млн евро. К слову, СМИ приписывают интерес к Регилону Тоттенхэму, а также ряду итальянских команд – Ювентусу, Наполи и Интеру.

Напомним, Серхио – воспитанник Реала. В сезоне-2019/20 провел в футболке Севильи 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.

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