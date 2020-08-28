"Вершкові" не проти попрощатися зі своїм зірковим оборонцем.

Мадридський Реал готовий відпустити свого захисника Серхіо Регілона, повідомляє видання Marca.

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За 23-річного іспанця "галактікос" планують отримати не менше 20 млн євро.

Нагадаємо, Регілон сезон-2019/20 провів на правах оренди за Севілью і став разом з нервіонцями переможцем Ліги Європи. Раніше Реал готовий був віддати гравця у чергову оренду, однак тепер хоче здійснити повноцінний трансфер. Серед претендентів на захисника називають Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Інтер, Ювентус, Челсі та Евертон.

У сезоні-2019/20 Регілон провів у футболці Севільї 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює футболіста у 25 млн євро.

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