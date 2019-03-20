Шахтарю на замітку: топ-10 крутих та перспективних бразильців з найкращою трансферною вартістю

Бразильський футбольний ринок переповнений талановитими гравцями, які чекають запрошення з Європи. Портал Transfermarkt назвав десять найбільш "ласих шматочків" для Шахтаря та інших клубів за співвідношенням ціна-якість, а "Футбол 24" дізнався про них трохи більше.

Луан

Клуб: Греміо

Позиція: атакувальний півзахисник, вінгер

Вік: 25

Трансферна вартість: 18 млн євро

Найкращий гравець Південної Америки за підсумками 2017 року відверто засидівся у своєму нинішньому клубі. Після перемоги Греміо у Кубку Лібертадорес Луан зацікавив цілий ряд серйозних європейських команд, серед яких виділялись Атлетіко та Ліверпуль. Однак через абсурдно високі запити керівництва "мушкетерів" разом з агентами футболіста до жодної конкретики справа так і не дійшла. Зараз ситуація кардинально змінилась. Контракт Луана завершується вже через рік, тож цього літа клуб з Порту-Алегрі робитиме все можливе, щоб не втратити, мабуть, останній шанс заробити на своїй зірці. 18-20 млн євро – цілком прийнятна ціна як для хавбека, який забив 68 голів та виконав більше 50-ти асистів. Свого часу Луан відмовив російському Спартаку... Можливо, більше пощастить Шахтарю?

Чотири зірки Екстракляси, які можуть підсилити Динамо і Шахтар

Евертон

Клуб: Греміо

Позиція: Лівий вінгер

Вік: 22

Трансферна вартість: 15 млн євро

Одноклубник Луана найбільш комфортно почувається на лівому фланзі атаки, однак, діючи праворуч, також каші не псує. А при потребі молодий універсал може виконувати роль "десятки", розташувавшись під форвардами. Керманич збірної Бразилії Тіте вже двічі залучав Евертона до лав збірної Бразилії на матчі проти Сальвадора і Сполучених Штатів Америки. У минулому сезоні прудконогий вінгер забив 16 голів та виконав три трезультативні передачі. Восени повідомлялось, що у його трансфері зацікавлені обидва манчестерські гранди. "Червоні дияволи" начебто були готові розкошелитись на 34 млн євро.

Педрінью

Клуб: Корінтіанс

Позиція: правий вінгер

Вік: 20

Трансферна вартість: 15 млн євро

Ще один футболіст, який перебував на радарі донецького Шахтаря, але, швидше за все, рано чи пізно опиниться в мадридському Реалі. "Бланкос" вже навіть вигадали цілий план щодо швидкої та безболісної адаптації мегаобадарованого вінгера на європейському континенті. Мадридці хочуть підписати з Педрінью довготривалий контракт, а потім відправити його у Вальядолід Роналдо, де б він отримував регулярну практику. Сума відступних за 20-річного проспекта складає 50 млн євро, але Корінтіанс начебто готовий зменшити власні апетити. Потенційному покупцеві варто орієнтуватись на 30-35 млн євро. Для Переса, який витрачав значно більше на юних Родріго та Вінісіуса, така сума навряд чи стане проблемою.

Габріель Барбоса

Клуб: Фламенго (оренда з Інтера)

Позиція: центральний нападник

Вік: 22

Трансферна вартість: 15 млн євро

Увесь світ знає, хто такий Габігол, а сам нападник вже встиг спробувати свої сили у Європі. Близько трьох років тому один з найбільш перспективних форвардів Південної Америки перейшов у Інтер, але успішно провалився. Далі була ще більш сумна оренда у Бенфіці та реанімація в рідному Сантосі, де Барбоса повернув свою найкращу форму (27 голів у 53-х матчах). На початку цього року бразильський бомбардир підписав контракт з Фламенго, який хотів би залишити його до наступної зими. Однак відроджений Габігол знову може повернутись у Європу. Вже зараз чимало англійських та іспанських клубів готові надати йому другий шанс. Контракт гравця з Інтером розрахований до 2022 року.

Педро

Клуб: Флуміненсе

Позиція: центральний нападник

Вік: 21

Трансферна вартість: 9 млн євро

Вихованець Флуміненсе чимось нагадує новоспеченого форварда збірної України Жуніора Мораєса. Він міцно тримається на ногах, класно прикриває м'яч корпусом та володіє хорошим дриблінгом. Попри свій молодий вік Педро наколотив 15 голів за Флуміненсе у минулому сезоні, потрапивши на радар багатьох європейських грандів. Реал, Мілан, Севілья та Рома – одні з головних претендентів на 21-річного страйкера. Його клаусула складає 50 млн євро, однак потенційний покупець може розраховувати на серйозну знижку – Флу готовий знизити ціну вдвічі.

Вітінью

Клуб: Фламенго

Позиція: вінгер

Вік: 25

Трансферна вартість: 8 млн євро

25-річний форвард вже не вважається молодим та перспективним, але, перебравшись у Фламенго з ЦСКА, він знову демонструє свої найкращі якості. Бразильський клуб виклав за Вітінью минулого літа 9,5 млн євро, а вже через рік претендує заробити на його продажі вдвічі більше. Вітінью вважається одним з найкращих дриблерів Бразилії, він однаково успішно грає на обох флангах атаки та може похизуватись футбольним дабл-дабл за підсумками 2018 року – 15 голів та 14 асистів

Густаво Скарпа

Клуб: Палмейрас

Позиція: атакувальний півзахисник

Вік: 25

Трансферна вартість: 8 млн євро

Скарпа може закрити будь-яку позицію у середній лінії, крім опорної зони. Досі він виступав лише за бразильські клуби, але володіє серйозною перевагою над своїми конкурентами, які також мріють про Європу – у нього є італійський паспорт та статус громадянина ЄС, де він не вважатиметься легіонером. У 2017 році Густаво дебютував за національну збірну Бразилії у матчі проти Колумбії. За 12 поєдинків минулого сезону він забив два голи та зробив один асист, а ще створив безліч небезпечних моментів поблизу воріт суперників Палмейраса.

Родріго Кайо

Клуб: Сан-Паулу

Позиція: центральний захисник

Вік: 25

Трансферна вартість: 6 млн євро

Цього хлопця добре знають скаути провідних європейських клубів. Три роки тому Родріго Кайо перебував за крок від переходу у Валенсію, однак медики "кажанів" виявили у нього проблеми з коліном. Тоді ж за ним активно стежив мадридський Атлетіко, який безуспішно домагався у Сан-Паулу річної оренди. А вже минулої зими у послугах 25-річного центрбека була зацікавлена Барселона. Кайо начебто пройшов медичне обстеження для "блаугранас", але Вальверде в останню мить змінив рішення, зупинивши свій вибір на Джейсону Мурільйо. Хоча, деякі бразильські ЗМІ запевняли, що "кулес" відлякала ціна – 15 млн євро. Зараз Родріго коштує майже втричі менше. Ще один непоганий варіант для Шахтаря, який має серйозні проблеми з обороною.

Родріго Доурадо

Клуб: Інтернасьйональ

Позиція: опорний півзахисник

Вік: 24

Трансферна вартість: 6 млн євро

Бразильський руйнівник досі виступав лише за Інтернасьйональ та став частиною олімпійської збірної Бразилії, яка святкувала перемогу на домашніх іграх у Ріо-де-Жанейро. Його контракт розрахований до літа 2020 року, а трансферна вартість стоновить 6 млн євро. У минулому сезоні капітан Інтера провів 33 поєдинки, ставши одним з лідерів Серії А за відборами та перехопленнями. Серйозний інтерес до 24-річного хавбека начебто проявляє Мілан.

Лео Сантос

Клуб: Флуміненсе

Позиція: центральний захисник

Вік: 20

Трансферна вартість: 6 млн євро

Бразильський універсал, який може закрити позицію центрального захисника та опорного хавбека, вважається одним з найперспективніших гравців латинської Америки. Після відходу Фабіана Бальбуена у Вест Хем Лео Сантос закріпив за собою місце правого центрбека, провів 19 поєдинків за першу команду та потрапив на радар мадридського Реала. "Бланкос" розраховують підписати молодого футболіста взимку 2020 року, коли у Лео завершиться чинний контракт.

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