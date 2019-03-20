Погба: Кожен мріє грати в Реалі та працювати під керівництвом Зідана

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба розповів, що кожен гравець у світі був би не проти грати у Реалі.

"Я неодноразово говорив, що грати в Реалі – мрія кожного гравця. Це один з найбільших клубів в світі. Команду тренує Зінедін Зідан.

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Працювати з ним – мрія кожного, хто любить футбол. Зараз я – гравець Манчестер Юнайтед. Однак ніхто не знає, що трапиться в майбутньому", – наводить слова Погба Goal.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює французького футбліста у 90 млн євро. Контракт Поля з МЮ чинний до 30 червня 2021 року.

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