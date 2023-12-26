"Марсьяль? Він не буде грати з Астон Віллою, він все ще нездоровий. Щодо його майбутнього, то все йде до того, що після закінчення сезону його контракт не буде продовжено.

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Чи є ймовірність його продажу у січні? Коли будуть новини, я, звичайно ж, повідомлю. Але ми не маємо мети продавати Марсьяля", – сказав нідерландський фахівець в інтерв'ю клубному сайту.

Нагадаємо, що Антоні Марсьяль в поточному сезоні зіграв за Манчестер Юнайтед в 19 матчах, в яких забив два голи та оформив дві результативні передачі. Форварда постійно критикують в Англії за його низьку результативність. Чинна угода француза закінчується влітку 2024 року.

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