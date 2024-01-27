Головний тренер МЮ Ерік Тен Хаг змирився, що у зимове трансферне вікно підсилення не буде.

"Я передивлявся форвардів, але у нас елементарно немає простору. У фінансовому фейр-плей немає місця, щоб зараз щось зробити з проблемами на позиції нападника.

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Звичайно, Рашфорд може грати на цій позиції, у нас є інші альтернативи. Стало ясно, що Марсьяль пропустить кілька місяців, тому тут явна прогалина в нашій команді", – цитує Тен Хага Mirror.

Нагадаємо, МЮ досі не здійснив жодного зимового підписання, хоча до закриття вікна залишаються лічені дні. "Дияволи" забили жалюгідні 24 голи у 21 турі АПЛ – четверта атака з кінця.

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