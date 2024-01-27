Главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг смирился, что в зимнее трансферное окно усиления не будет.

"Я пересматривал форвардов, но у нас элементарно нет пространства. В финансовом фейр-плей нет места, чтобы сейчас что-то сделать с проблемами на позиции нападающего.

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Конечно, Рашфорд может играть на этой позиции, у нас есть другие альтернативы. Стало ясно, что Марсьяль пропустит несколько месяцев, поэтому здесь явный пробел в нашей команде", – цитирует Тен Хага Mirror.

Напомним, МЮ до сих пор не провел ни одного зимнего подписания, хотя до закрытия окна остаются считанные дни. "Дьяволы" забили жалкие 24 гола в 21 туре АПЛ – четвертая атака с конца.

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