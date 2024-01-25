Наставник "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг вирішив провести товариський матч перед майбутньою кубковою зустріччю з Ньюпортом.

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Як інформує The Athletic, Манчестер Юнайтед програв Бернлі, який перебуває на передостанньому місці в АПЛ, з рахунком 1:3. Єдиний гол за манкуніанців забив Антоні з пенальті. Зауважимо, що бразилець в поточному році зіграв за Манчестер Юнайтед у 22 матчах, утім, не забив жодного гола. Антоні перейшов до "червоних дияволів" з Аякса за 100 мільйонів євро.

Тен Хаг хотів, щоб його гравці набрали форму, оскільки деякі з них були відсутні через травми. У спарингу серед інших зіграли: Харрі Магуайр, Люк Шоу, Каземіро та Амад Діалло. Також в матчі брали участь захисник Лісандро Мартінес та Факундо Пеллістрі.

Манчестер Юнайтед зіграє проти Ньюпорта у Кубку Англії 28 січня. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

Варто зазначити, що в серпні 2023 року манкуніанці також програли Бернлі 0:3 у товариському матчі.

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