"Червоні дияволи" готують фінальну ставку у багатотижневій погоні за хавбеком Барселони, інформує Sport.es.

Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу Де Йонгу в Італії за 70 млн євро

Між клубами давно є усна домовленість про трансфер за 75+10 млн євро. Втім, сам де Йонг не мав наміру покидати Барсу заради МЮ, який навіть не виступатиме у Лізі чемпіонів. Додатковою перешкодою стали 17 млн євро, які каталонці винні гравцю за умовами перерозподілу зарплати. Агент де Йонга хоче спочатку вибити обіцяні гроші, якщо покинути Камп Ноу таки доведеться.

Манчестер Юнайтед втомився від саги і може "розбити скарбничку", щоб таки привезти 25-річного нідерландця. Де Йонгу запропонують найбільшу зарплату в історії "червоних дияволів" – 450 тисяч фунтів на тиждень. Цього вистачить, щоб "втішити" півзахисника і покрити борг Барселони.

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