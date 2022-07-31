Барселона закрила американські збори спарингом у Нью-Йорку проти місцевого Ред Буллз. На цю зустріч завітала легенда обох клубів – Тьєрі Анрі – причому француз одягнув футболку, складену з половинок форми "блаугранас" і "буллз". Старту поєдинку передувала дуже тепла зустріч Тьєрі з Хаві. Крім того, матч відвідали актор Дуейн "Скеля" Джонсон та баскетболіст Ройс О'Ніл.

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Каталонці виставили потужний склад. В старті не знайшлося місця тільки для Педрі, Піке, Обамеянга та Кессьє, а перебування Депая та Фаті на лаві запасних поки не повинно дивувати – втім, усі ці футболісти вийшли на другий тайм. Не було в заявці й Кунде, що не дивно Цікаво, що в основу поставили Френкі Де Йонга, якого Барса то хоче здихатись за будь-яку ціну, то називає важливим для проекта гравцем.

Гості прогнозовано легко переїхали Нью-Йорк. Каталонці тримали м'яч 71% ігрового часу й створили безліч моментів – тільки у Лєвандовскі за 73 хвилини було 6 явно гольових нагод. Втім, реалізація поляка підкачала. Він покинув поле, так і не зумівши забити дебютний гол за Барсу, хоча на його обличчю не можна було побачити переживань. Форвард насолоджувався грою.

Carlos Coronel, The Brazilian Brick Wall ? pic.twitter.com/kQw4kOK6Vd — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) July 30, 2022

А от Усман Дембеле продовжив демонструвати готовність стати ключовим футболістом "блаугранас" у сезоні. На 23-й хвилині він організував шикарний момент для Лєвандовскі, прорвавшись крізь двох захисників у штрафному й обігравшись з Де Йонгом, а на 39-й француз відкрив рахунок. Дембеле змістився з лівого флангу, віддав пас на Рафінью, отримав проникний пас від бразильця й потужно пробив у дальній кут – 0:1!

Цей рахунок протримався до самого ендшпілю зустрічі. Після серії замін декілька хороших моментів змарнував Фаті і все той же Лєвандовскі, однак на 87-й хвилині Барселона таки добила Нью-Йорк Ред Буллз. Другий гол організували футболісти, яких у клубі бачити не бажають: П'яніч виконав класне закидання з власної половини поля, захисник і воротар завадили один одного на перехопленні, а Депай підхопив відскок і розстріляв порожні ворота – 0:2. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

HIGHLIGHTS | Dembélé and Memphis provide the fireworks in New York! pic.twitter.com/3Nd3Y9Nxjy — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2022

Це був останній поєдинок Барселони на зборах у США. Наступний спаринг вони проведуть вже у стінах Камп Ноу – 7 серпня в рамках Кубка Гампера "блаугранас" приймуть мексиканський Пумас, за який виступає Дані Алвес. У Ла Лізі каталонці стартують 13 серпня домашнім матчем проти Райо Вальєкано.

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