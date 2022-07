Барселона закрила американські збори спарингом у Нью-Йорку проти місцевого Ред Буллз. На цю зустріч завітала легенда обох клубів – Тьєрі Анрі – причому француз одягнув футболку, складену з половинок форми "блаугранас" і "буллз". Старту поєдинку передувала дуже тепла зустріч Тьєрі з Хаві. Крім того, матч відвідали актор Дуейн "Скеля" Джонсон та баскетболіст Ройс О'Ніл.

Welcome to @RedBullArena, @TheRock!



Here to support and rock out with @LaurenHashian and @NazTokio! pic.twitter.com/NPtEz5NaKH