Сергєй Мілінковіч-Савіч може переїхати в Англію, однак заважає один важливий аспект.

Вперте небажання Френкі Де Йонга покидати Барселону заради Манчестер Юнайтед змушує "червоних дияволів" шукати інші варіанти на ринку. За інформацією Calciomercato, у шорт-листі манкуніанців дещо нижче за Френкі знаходиться Сергєй Мілінковіч-Савіч.

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Футболіст збірної Сербії не проти спробувати себе у новому чемпіонаті. МЮ також зацікавлений у його послугах, однак підписати хавбека Лаціо буде дуже непросто. Ринкова вартість Мілінковіча-Савіча коливається в районі 70 мільйонів євро, а контракт з римлянами розрахований до 2024 року. Цей трансфер може виявитись занадто дорогим.

У попередньому сезоні 27-річний сербський півзахисник провів 47 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, забивши 11 голів і віддавши 12 асистів.

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