Раніше англійцю доводилося приймати лише критику уболівальників, але цього літа на нього тисне навіть клуб. Спочатку Ерік Тен Хаг відібрав у Магуайра капітанську пов'язку, а тепер активно шукає йому заміну.

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За інформацією Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед вже контрактував з Ніццою щодо Жана-Клера Тодібо, який після невдалого періоду в Барселоні зумів повернутися на високий рівень гри. Втім, цей перехід стане можливим лише після того, як Магуайр покине Олд Траффорд.

Раніше повідомлялося, що Ніцца готова відпустити одного зі своїх лідерів, якщо отримає пропозицію у 45 мільйонів євро.

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