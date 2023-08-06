Клуби з топ-чемпіонатів проводять завершальні спаринги перед стартом нового сезону. Результати ігрового дня – в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Брайтон – Райо Вальєкано – 1:1

Голи: Жоау Педру, 66 (п) – Гарсія, 14

Борусія Д – Аякс – 3:1

Голи: Брандт, 6, Нмеча, 54, 60 – Броббі, 7

Манчестер Юнайтед – Атлетік Більбао – 1:1

Голи: Пеллістрі, 90+3 – Вільямс, 29

Ньюкасл – Вільяреал – 4:0

Голи: Мерфі, 6, Барнс, 62, 69, Жоелінтон, 76

Наполі – Аугсбург – 1:0

Гол: Ррахмані, 62

Реймс – Торіно – 2:1

Голи: Фліпс, 67, Діакон, 89 – Схурс, 51

Тулуза – Рома – 2:1

Голи: Далінга, 5, Беграуї, 90 – Дибала, 26

Нічия Брайтона з Райо Вальєкано могла б не привернути жодної уваги, але Роберто Де Дзербі залишив поза заявкою Мойзеса Кайседо. Це дуже серйозний натяк, що колумбієць надзвичайно близький до відходу. Схоже, "чайки" таки виторгували у Челсі за свого лідера 100 мільйонів.

Челсі намагався забрати у Де Дзербі лідера – 80 мільйонів фунтів не вистачило

Серед англійських клубів гідно себе зарекомендував лише Ньюкасл, який розтрощив Вільяреал. Манчестер Юнайтед теж грав з іспанцями і ледве врятувався від поразки проти Атлетіка з Більбао, відігравшись лише у компенсований час.

Торіно, який нібито прагне підписати Руслана Маліновського, не просто не втримав переможний рахунок проти Реймса, а навіть примудрився програти. Аналогічної поразки від Тулузи зазнала Рома. Пауло Дибила відкрив рахунок класним ударом зі штрафного, але пішов відпочивати ще посеред першого тайму. Французи спромоглися спочатку відігратися, а на останній хвилині основного часу забили переможний.

Маліновський погодився перейти в Торіно – відома формула трансферу, яку пропонують Марселю

Наполі продемонстрував зовсім не чемпіонську гру проти Аугсбурга. Партенопейці змогли забити середняку Бундесліги лише раз – стараннями Ррахмані. За німців постояла дортмундська Борусія. "Джмелі" впевнено обіграли Аякс. Відзначимо дебютні голи Фелікса Нмечі. Вихованець Манчестер Сіті оформив дубль після виходу на заміну.