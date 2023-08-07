Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр получает все более четкие сигналы, что ему следует покинуть команду.

Раньше англичанину приходилось принимать только критику болельщиков, но этим летом на него давит даже клуб. Сначала Эрик Тэн Хаг отобрал у Магуайра капитанскую повязку, а теперь активно ищет ему замену.

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По информации Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед уже контрактовал с Ниццей по поводу Жана-Клера Тодибо, который после неудачного периода в Барселоне сумел вернуться на высокий уровень игры. Впрочем, этот переход станет возможным только после того, как Магуайр покинет Олд Траффорд.

Ранее сообщалось, что Ницца готова отпустить одного из своих лидеров, если получит предложение в 45 миллионов евро.

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