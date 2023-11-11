Захисник Джонні Еванс травмував стегно у матчі ЛЧ проти Копенгагена, інформує офіційний сайт "червоних дияволів".

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35-річний ветеран точно не допоможе проти Лутона і ризикує пропустити найближчий збір Північної Ірландії. МЮ втратив єдиного чемпіона АПЛ з нинішнього складу. Загалом у лазареті команди 6 гравців (крім Еванса, це Мартінес, Шоу, Маласія, Каземіро, Діалло), а Джейдон Санчо відсторонений через дисциплінарні причини.

Нагадаємо, матч з Лутоном розпочнеться сьогодні о 17:00. Манчестер Юнайтед посідає восьму сходинку АПЛ, маючи 18 очок після 11 турів.

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