Защитник Джонни Эванс травмировал бедро в матче ЛЧ против Копенгагена, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Тоттенхэм надолго потерял двух новичков за 40 миллионов – удар по чемпионским мечтам "шпор"

35-летний ветеран точно не поможет против Лутона и рискует пропустить ближайший сбор Северной Ирландии. МЮ потерял единственного чемпиона АПЛ из нынешнего состава. Всего в лазарете команды 6 игроков (кроме Эванса, это Мартинес, Шоу, Маласия, Каземиро, Диалло), а Джейдон Санчо отстранен по дисциплинарным причинам.

Напомним, матч с Лутоном начнется сегодня в 17:00. Манчестер Юнайтед занимает восьмую строчку АПЛ, имея 18 очков после 11 туров.

"С детства ношу футболку Месси": история шведского таланта – от побега родителей из Алеппо до победного мяча в ворота МЮ