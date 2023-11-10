Один із найбільш видовищних матчів групового етапу ЛЧ у поточному сезоні відбувся у Копенгагені, де господарі перестріляли Манчестер Юнайтед 4:3. Героєм зустрічі на Паркені став 17-річний Руні Барджі.

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Вперше про хлопця заговорили, коли йому було 14. Вже тоді преса, експерти та тренери в один голос казали, що Руні – не звичайна дитина. Свою футбольну кар’єру він розпочав у шведському Мальме, проте у сусідньому Копенгагені не могли проґавити такого діаманта і запросили хлопця до себе. У день, коли Барджі виповнилося 15, данський клуб оголосив про підписання контракту.

"Ми пишаємося тим, що можемо залучити одного з найбільших скандинавських талантів. Він унікальний гравець із особливими здібностями на найвищому міжнародному рівні, які він уже продемонстрував. За межами поля він має чудове ставлення і правильне налаштування для досягнення успіху", – заявив на презентації Суне Сміт-Нільсен, керівник відділу талантів Копенгагена.

Однак історія Руні Барджі – не лише про футбол і захоплення хлопчика. Це розповідь про сімейну драму та шлях назустріч кращому життю. До 2011-го Самір та Рола Барджі, батьки Руні, мешкали у Сирії, однак працювали у Кувейті. Саме там і з’явився на світ їхній первісток. Мама хлопця розповідала, що сім’я не планувала покидати рідне Алеппо.

Проте так було до моменту, коли Сирію охопила війна. Окрім Руні, у Саміра та Роли народилася ще одна дитина – хлопчик Раян. Залишатися в Алеппо вони не могли, тож Барджі ухвалили рішення переїхати до Швеції. Спершу у Європу перебралася мама з дітьми, а через кілька років до них приєднався батько. До речі, Барджі-старший свого часу був професійним футболістом і виступав за команду з Алеппо у сирійському чемпіонаті.

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Шведські тренери пригадують – Руні був винятковим талантом. 14-річний хлопець виступав за U-19 і навіть на такому рівні вирізнявся яскравою грою. Вже після потрапляння у структуру Копенгагена Барджі продовжив вражати усіх результативністю в поєдинках зі старшими хлопцями. Не дивно, що Руні почав тренуватися з головною командою у 15 років, а у 16 отримав виклик до молодіжної збірної Швеції.

У листопаді 2021-го Руні Барджі дебютував за Копенгаген і став наймолодшим футболістом в історії клубу. За шість днів до цього він відсвяткував свій 16-й день народження. А вже через тиждень шведський проспект відзначився прем’єрним голом у данській Суперлізі.

Поточний сезон особливо вдало складається для Руні. У 14 поєдинках він відзначився 7 разів і є одним із найкращих бомбардирів ліги. Періодично хлопець запалює у єврокубках. У серпні в кваліфікації Ліги чемпіонів Копенгаген лише у серії пенальті пройшов празьку Спарту. Вирішальний удар виконав Барджі. І зробив це особливо зухвало, виконавши "паненку".

Попри своє арабське походження, Руні є християнином і надає велике значення релігії. А ще довірив своє футбольне майбутнє татові, який веде справи сина. Взагалі батьки забезпечили Руні великою опікою і чимало часу присвятили освіті малого. Наприклад, у Кувейті хлопчик займався футболом лише із батьком та не відвідував футбольних секцій – вони орендували приватне футбольне поле. А після трьох місяців життя у Швеції Руні опанував нову мову.

"Я не думаю про те, що буде потім. Про все це піклуються мій тато і клуб. Це лише розмови, і вони не завжди є правдивими", – так коментував чутки про свій потенційний трансфер Барджі. А таких новин дійсно багато – куди тільки преса не відправляла Руні: від Манчестер Сіті до Челсі. Немає сумнівів, що Копенгаген добре заробить на своєму талантові. Без відповіді поки залишаються лише два запитання: коли це станеться і куди переїде шведський Мессі.

Так, Барджі давно порівнюють з аргентинською легендою. Та як цього не робити, якщо окрім візуальної схожості, Руні та Лео діють на правому фланзі і мають класну ліву ногу?

Мессі завжди був моїм кумиром. Змалечку ношу його футболку. Я намагаюся грати так, як він, але не дуже люблю говорити про свої сильні сторони. Краще я покажу це на полі, – розповідав Барджі шведським ЗМІ кілька років тому.

Чергова демонстрація топових навичок Руні відбулася у четвертому турі групового етапу ЛЧ. У поєдинку з Манчестер Юнайтед Якоб Нееструп випустив Барджі на 63-й хвилині, а на 87-й шведський діамант класно пробив улюбленою лівою і приніс перемогу Копенгагену – без шансів для Андре Онана.

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У жовтні 2002-го Клайв Тайдслі, коментатор матчу між Евертоном та Арсеналом, натхненний прем’єрним голом юної зірочки "ірисок" озвучив фразу, що згодом стала мемом: "Remember the name... Wayne Rooney!" Здається, настав час запам’ятовувати нового Руні – Руні Барджі.