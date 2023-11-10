"У Мікі ван де Вена травма підколінного сухожилля. Ми відразу знали, що вона буде досить серйозною. Ймовірно, йому знадобиться кілька місяців, до нового року.

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У Меддісона все значно гірше, ніж ми думали. Він отримав травму щиколотки. Наступного дня він почувався не дуже добре, тому ми відправили його на сканування. Все кепсько – його також, напевно, побачимо вже у новому році", – Football London цитує головного тренера "шпор" Ангелоса Постекоглу.

Нагадаємо, влітку Тоттенхем віддав 47 млн євро за Меддісона і 40 млн за ван де Вена. Обидва відразу стали лідерами команди, яка йде серед лідерів АПЛ. Після 11 турів лондонці на другій сходинці, відстаючи від Ман Сіті на очко.

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