– У вас коли-небудь були струси?

– Так, кілька. Якщо взяти три найгірші матчі в моїй кар'єрі, то за кілька днів до двох із них я отримав струс. Ці найгірші ігри – проти Німеччини у чвертьфіналі ЧС-2014 і проти Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у 2020-му.

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– Можете детально згадати струс, отриманий на ЧС-2014?

– Ми грали проти Нігерії в 1/8 фіналу. На початку другого тайму після навісу м'яч прилетів мені у скроню, і я полетів у сітку воріт суперника. Я дограв, але на автопілоті. Не впевнений, що зміг би відповісти, якби хтось зі мною заговорив у той момент. Не пам'ятаю цей матч.

У літаку після матчу я погано почувався і повідомив про це. Потім я спробував дотримуватися правил відновлення в таких випадках, добре їсти й відпочивати. Я не був у нормальному стані, тому про мене дбали. Я втратив вагу через зневоднення. Я втратив форму. Але я не збирався пропускати чвертьфінал чемпіонату світу через те, що я трохи втомився.

– Як проявлялися симптоми?

– У мене боліли очі. Потім я поставити собі питання: якби я знав, що це був струс, то пішов би з поля? Я навіть не знаю, чи були такі тести десять років тому. Як у той момент я міг зрозуміти, можу продовжувати грати чи ні? Лікарів теж звинувачувати не можна, але це трохи безглузда ситуація. Десять років я не хотів говорити про це, тому що це може звучати як виправдання. Я не хотів їх шукати, тому що це і не виправдання зовсім.

– Що щодо струсу, отриманого в складі Реала?

– У матчі чемпіонату я зіграв головою після кутового, мені довелося покинути поле. Я дотримувався 5-денного протоколу відновлення. Потім було кілька вихідних. Пам'ятаю, я почувався жахливо втомленим, але думав, що це звичайний стан для кінця сезону.

Коли почалися тренування, я не до кінця відновився від втоми, пов'язаної зі струсом. Я готувався до матчу з Ман Сіті, не маючи енергії, але не усвідомлював, що це пов'язано з тим стиком. Може, якби мені провели тест, то я б вирішив відновлюватися довше, щоб потім зіграти з нормальним рівнем енергії.

– Як цей струс вплинув на вашу гру проти Манчестер Сіті?

– Я відчув це ще на розминці. Сказав самому собі: "Прокинься". Хотілося вдарити себе по обличчю. Під час матчу перші три єдиноборства за моєї участі були хорошими, але я діяв занадто повільно, не міг сконцентруватися. Я був немов глядачем. Матч склався для мене погано (помилки Варана призвели до голів). Озираючись назад, я розумію, що все це було пов'язано з тим ударом.

Я ніколи не провалювався в таких важливих матчах. Навпаки, у них я був особливо сконцентрований. Спочатку я сприймав цей виліт як свій особистий, попри те, що у всієї команди був не найкращий день. Я ставив собі багато запитань, а потім зрозумів, що ці незвичайні помилки не звалилися з неба, – розповів Варан в інтерв'ю L'equipe.

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