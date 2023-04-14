Захисник Манчестер Юнайтер Лісандро Мартінес отримав тяжку травму в матчі проти Севільї у чвертьфіналі Ліги Європи.

Оборонець манкуніанців травмувався на 87-й хвилині матчу проти іспанського клубу за рахунку 2:0. Мартінес покинув поле за допомогою гравців Севільї. Він так і не зумів продовжити гру.

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Згідно з інформацією журналіста Естебана Едуля, у захисника Манчестер Юнайтед перелом п'ятої плеснової кістки правої ноги. Є два шляхи лікування – операція чи почекати, поки кістка зростеться сама. Наразі невідомо, що вибере гравець. Після матчу Ерік Тен Хаг зазначив, що клуб збирається оцінити ступінь травми через 24 години та провести необхідну діагностику.

Попри перевагу у два м'ячі, Манчестер Юнайтед зіграв у нічию з Севільєю. Матч-відповідь відбудеться 20 квітня. Нагадаємо, що захисник Лісандро Мартінес допоміг збірній Аргентині здобути золото на чемпіонаті світу в Катарі.

Lisandro Martinez tiene fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Falta saber si necesita ser operado o es mejor esperar a que el hueso suelde solo. pic.twitter.com/M6op6ccxCZ — Esteban Edul (@estebanedul) April 14, 2023

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