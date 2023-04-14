Чемпіони світу не залишають своїх у біді, навіть коли йдеться про суперництво на футбольному полі.

Аргентинські легіонери Севільї Маркос Акунья та Гонсало Монтіель відзначились зразковим вчинком на Олд Траффорд у першому матчі 1/4 фіналу ЛЄ. Обоє вирішили не чекати на стюардів з ношами і самостійно винесли свого травмованого земляка Лісандро Мартінеса за межі поля.

Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Севільєю – два автоголи на Олд Траффорд допомогли нервіонцям взяти камбек з 0:2

Зворушливі кадри заполонили соцмережі. Не втримались і контент-менеджери МЮ, опублікувавши фото епізоду у власних соцмережах. Лісандро травмувався на 87-й хвилині за рахунку 2:0, не зумівши продовжити гру. "Дияволи" догравали вдесятьох і зрештою дозволили іспанцям оформити сенсаційний камбек з двома автоголами.

Зазначимо, що Акунья, Монтіель та Лісандро виграли зі збірною Аргентини ЧС-2022. Гонсало забив переможний м'яч у серії пенальті з французами.