Манчестер Юнайтед потерял чемпиона мира – журналист сообщил о степени травмы защитника
Защитник Манчестер Юнайтер Лисандро Мартинес получил тяжелую травму в матче против Севильи в четвертьфинале Лиги Европы.
Защитник манкунианцев получил травму на 87-й минуте матча против испанского клуба при счете 2:0. Мартинес покинул поле с помощью игроков Севильи. Он так и не смог продолжить игру.
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Согласно информации журналиста Эстебана Эдуля, у защитника Манчестер Юнайтед перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Есть два пути лечения – операция или подождать, пока кость срастется сама. Пока неизвестно, что выберет игрок. После матча Эрик Тэн Хаг отметил, что клуб собирается оценить степень травмы через 24 часа и провести необходимую диагностику.
Несмотря на преимущество в два мяча, Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Севильей. Ответный матч состоится 20 апреля. Напомним, что защитник Лисандро Мартинес помог сборной Аргентине завоевать золото на чемпионате мира в Катаре.
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