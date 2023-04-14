Защитник Манчестер Юнайтер Лисандро Мартинес получил тяжелую травму в матче против Севильи в четвертьфинале Лиги Европы.

Защитник манкунианцев получил травму на 87-й минуте матча против испанского клуба при счете 2:0. Мартинес покинул поле с помощью игроков Севильи. Он так и не смог продолжить игру.

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Согласно информации журналиста Эстебана Эдуля, у защитника Манчестер Юнайтед перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Есть два пути лечения – операция или подождать, пока кость срастется сама. Пока неизвестно, что выберет игрок. После матча Эрик Тэн Хаг отметил, что клуб собирается оценить степень травмы через 24 часа и провести необходимую диагностику.

Несмотря на преимущество в два мяча, Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Севильей. Ответный матч состоится 20 апреля. Напомним, что защитник Лисандро Мартинес помог сборной Аргентине завоевать золото на чемпионате мира в Катаре.

Lisandro Martinez tiene fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Falta saber si necesita ser operado o es mejor esperar a que el hueso suelde solo. pic.twitter.com/M6op6ccxCZ — Esteban Edul (@estebanedul) April 14, 2023

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