В рамках першого чвертьфінального поєдинку між Манчестер Юнайтед і Севільєю була зафіксована несподівана нічия (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

У протистоянні між Манчестер Юнайтед і Севілью фаворит був очевидний. Прямо зараз манкуніанці борються за медалі в АПЛ, в той час як головним завданням нервіонців є виживання у Ла Лізі. Тим не менш, ніхто не забував, що "рохібланкос" – королі Ліги Європи, а значить інтрига жила.

Жила, але недовго. Манчестер Юнайтед цілковито домінував на Олд Траффорд у першому таймі. В основний час гостям не дозволили провести хоча б один момент, а господарі забили два голи вже до 21-ї хвилини. Героєм "червоних дияволів" став Забітцер.

На 15-й хвилині Марсель відкрив рахунок, отримавши проникний пас від Бруну Фернандеша й вистріливши під поперечину. На 21-й він же подвоїв перевагу, вирвавшись віч-на-віч з передачі Марсьяля – 2:0! Перед цим міг відзначитись Антоні, який влетів на лівий край штрафного та пробив у ближню дев'ятку. Буну парирував.

В усіх випадках оборона Севільї допускала жахливі помилки. На 32-й хвилині вони ледь не вилились у автогол – Ньянзу не зміг винести м'яч у простій ситуації та дозволив Антоні виконати навіс на дальню стійку, а Монтьєль підрізав сферу у власні ворота. Тут андалусійцям пощастило, а на 35-й хвлині виручив Буну. Фернандеш з кутового спробував забити сухим листом, але марокканець вибив м'яч.

Здавалося, що МЮ ось-ось закриє гру. Втім, з розгромом справи якось не йшли, а прямо перед перервою гості могли ще й відквитати один гол! Тепер вже Де Ха довелося вступати у гру – Ньянзу замкнув подачу з корнера, пробивши головою метрів з п'яти. Давід парирував, а Варан не дав м'ячу опуститись за лінію воріт.

Другий тайм довгий час залишався бідним на події. Севілья змогла вирівняти хід зустрічі, почавши високо пресингувати й нав'язуючи велику кількість єдиноборств. Це не приносило жодного зиску в атаці, а кілька разів наражало "рохібланкос" на контратаки – втім, МЮ якось здав у активності.

До 82-ї хвилини вболівальники побачили всього два моменти, причому в обох випадках забивати мав Антоні. На 47-й хвилині він стріляв з лінії півкола повз дальній кут. На 63-й же бразилець розхитав Акунью в штрафному та поцілив у стійку.... Ось і вся гострота МЮ.

Здавалося, що і цього вистачить для перемоги, однак з королями Ліги Європи так грати не можна. Перший дзвіночок пролунав на 85-й хвилині, коли Севілья відіграла один гол – причому господарі самі допомогли в цьому. Навас прорвався правим флангом і виконав простріл, а Маласія підрізав його у власні ворота. 2:1!

Для футболістів Манчестер Юнайтед ніби нічого не змінилось. Команда не почала пресингувати, не пішла в атаку й не забрала контроль над м'ячем. Підопічні Еріка Тен Хага пливли за течією, в той час як Севілья пішла уперед. В наступні 5 хвилин Де Хеа двічі довелося рятувати свою команду, парируючи дальній удар Сусо та замикання Ен-Несірі з п'яти метрів.

Зрештою, нервіонці добилися свого. Севілья забила другий гол – знову не без допомоги суперника. Тепер героями стали Ен-Несірі та Магуайр. Юссеф замкнув подачу з правого флангу, а м'яч завдяки рикошету від Харрі полетів у дальній кут. 2:2!

Варто відзначити заміни Хосе Менділібара, адже голи створили футболісти, які вийшли в другому таймі. Дотепно, що Магуайр теж вийшов з'явився на полі тільки по перерві.

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Тепер доля путівки у півфінал вирішиться на Рамон Санчес Пісхуан.

Ювентус втримав перемогу над Спортінгом – Щенсни змусив згадати про Еріксена, кривдники Зінченка зберігають шанси