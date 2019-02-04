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Манчестер Юнайтед вперше виграв 5 виїзних матчів поспіль з 2012 року

10:12 464 Читать на русском
Манчестер Юнайтед вперше виграв 5 виїзних матчів поспіль з 2012 року
Уле Гуннар Сульшер / Фото AFP

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер продовжує оновлювати рекорди клубу.

В 25-му турі чемпіонату Англії МЮ на виїзді переміг Лестер (1:0). Ця звитяга стала 5-ю поспіль виїзною перемогою.

Лестер – Манчестер Юнайтед –​​​​​​​ 0:1 – відео гола та огляд матчу

Останнього разу "червоні дияволи" демонстрували таку статистику ще за часів Алекса Фергюсона у сезоні 2012/2013, повідомляє OptaJose.

Нагадаємо, Уле Гуннар Сульшер очолив Манчестер Юнатед в грудні 2018-го після звільнення Жозе Моурінью.

ПІсля 25-ти турів АПЛ манкуніанці знаходяться на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Неділя 03 лютого 2019

Лестер Сіті
Матч завершено
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед
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