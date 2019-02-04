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Манчестер Юнайтед впервые выиграл 5 выездных матчей подряд с 2012 года

10:12 66 Читати українською
Манчестер Юнайтед впервые выиграл 5 выездных матчей подряд с 2012 года
Уле Гуннар Сульшер / Фото AFP

Наставник Манчестер Юнайтед Сульшер продолжает обновлять рекорды клуба.

В 25-м туре чемпионата Англии МЮ на выезде победил Лестер (1:0). Эта победа стала 5-й подряд выездной победой.

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Последний раз "красные дьяволы" демонстрировали такую статистику еще во времена Алекса Фергюсона в сезоне 2012/2013, сообщает OptaJose.

Напомним, Сульшер возглавил Манчестер Юнатед в декабре 2018-го после увольнения Жозе Моуринью.

После 25-ти туров АПЛ манкунианцы находятся на 5-й строчке турнирной таблицы.

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Лестер Сити - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 03 февраля 2019

Лестер Сити
Матч окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия Лестер Сити - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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