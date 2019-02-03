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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ РОМА - МІЛАН

Лестер –​​​​​​​ Манчестер Юнайтед –​​​​​​​ 0:1 – відео гола та огляд матчу

19:35 106 Читать на русском
Лестер –​​​​​​​ Манчестер Юнайтед –​​​​​​​ 0:1 – відео гола та огляд матчу
Лестер –​​​​​​​ Манчестер Юнайтед –​​​​​​​ 0:1 – відео гола та огляд матчу

Манчестер Юнайтед у матчі 25 туру АПЛ мінімально обіграв Лестер. Дивіться відео гола та огляд матчу Лестер –​​​​​​​ Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 25-й тур

Лестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 0:1

Голи: Решфорд, 9

Манчестер Юнайтед втримав мінімальну перемогу над Лестером

"Червоні дияволи" зуміли швидко відзначитися – гол забив Маркус Решфорд, який проводив за манкуніанців 100-й поєдинок. Згодом команди обмінялися гострими випадами, але реалізувати їх не змогли. У підсумку – чергова перемога Уле Гуннара Сульшера.

Англія25 турКінг Пауер (Лестер)

Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Неділя 03 лютого 2019

Лестер Сіті
Матч завершено
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Відеоновини Лестер Сіті Лестер Сіті
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