Чічаріто є вихованцем Чівас Гвадалахари, у складі якої дебютував у професіональному футболі. На своєму офіційному сайті мексиканський гранд оголосив про повернення 35-річного Хав'єра Ернандеса без розкриття умов контракту.

Опальна зірка Манчестер Юнайтед визначився зі своїм майбутнім

Найкращі роки Ернандеса пройшли в Манчестер Юнайтед під керівництвом сера Алекса Фергюсона. Він забив 37 м'ячів у 103 матчах за "червоних дияволів", після чого перебрався в Реал на правах оренди. У Мадриді кар'єри Чічаріто пішла на спад, і він уже більше ніколи не виступав так яскраво, як на Олд Траффорд. Згодом форвард встиг пограти за Байєр, Вест Хем, Севілью та Лос-Анджелес Гелаксі. Загалом він забив у Європі 127 м'ячів.

Нагадаємо, що Чічаріто є найкращим бомбардиром в історії збірної Мексики (52 голи).