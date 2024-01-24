У середу, 24 січня, визначився другий фіналіст Кубка англійської ліги 2023/24. Ним став Ліверпуль, який вибив Фулхем.

Кубок англійської ліги, 1/2 фіналу (матч-відповідь)

Фулхем – Ліверпуль – 1:1 (перший матч – 1:2)

Голи: Діоп, 76 – Діас, 11

Ліверпуль переміг Фулхем у першому півфіналі з рахунком 2:1, тож завданням команди Клоппа на гру-відповідь стало втримати перевагу. "Червоні" впоралися завдяки швидкому і дуже ефектному голу у виконанні Луїса Діаса. Колумбієць грудьми прийняв високий м'яч, увійшов у штрафний майданчик "дачників", накрутив двох захисників – і пробив у ближній кут впритул зі штангою.

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Фулхему вдалося зрівняти рахунок тільки під кінець зустрічі: на 76-й хвилині екс-півзахисник "червоних" Вілсон навісив на Діопа – і Ісса головою переправив м'яч у сітку. Однак на більше команда Марку Сілва не спромоглася.

Так Ліверпуль гарантував собі путівку у фінал Кубка ліги. У вирішальному матчі мерсисайдці зустрінуться з Челсі Михайла Мудрика – фінал відбудеться 25 лютого. Для українця, якщо лондонці виграють, це буде перший трофей у складі лондонського клубу.