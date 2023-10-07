Захисник Шеффілд Юнайтед Кріс Башем не зміг продовжувати зустріч з Фулхемом через серйозну травму.

Юнайтед на своєму полі приймав "дачників" у восьмому турі АПЛ. Наставнику Шеффілда довелося змінити капітана команди Кріса Башема вже на 35 хвилині першого тайму.

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Захисник віддавав передачу на партнера і в цей момент він підвернув ногу. 35-річний гравець, як видно на відео, зламав щиколотку. Медики швидко надали допомогу Башему та відправили його до лікарні.

Нагадаємо, що захисник виступає за Шеффілд Юнайтед с сезону 2014/15. В активі Кріса Башема 393 матчі, в яких він оформив 15+15 по системі гол+пас.