Манчестер Юнайтед отримав ще одного власника. Родина Глейзерів нарешті змогла домовитися з покупцем.

Офіційний сайт Манчестер Юнайтед повідомив, що мільярдер Джим Реткліфф тепер володіє часткою акцій команди.

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Бізнесмен викупив у сім'ї Глейзерів 25% акцій Манчестер Юнайтед. Реткліфф надасть 300 мільйонів доларів на майбутні інвестиції. Перший транш у розмірі 200 мільйонів доларів буде виплачений після закриття угоди, а ще 100 млн потраплять на рахунки клубу до кінця 2024 року.

Прес-служба клубу не повідомила суму угоди між Глейзерами та Реткліффом, але раніше повідомлялось, що бізнесмен виплатить 1,3 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 1,5 мільярда євро).

Нагадаємо, що Джим Реткліфф вже володіє двома європейськими клубами – швейцарською Лозанною і французькою Ніццою. Мільярдер – голова хімічної компанії Ineos. Його статки оцінюються у 29,6 млрд фунтів.

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