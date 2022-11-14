Манчестер Юнайтед долго собирался с мыслями, чтобы выжать хоть какой-то ответ на выходку суперзвезды.

Клуб спустя 15 часов сделал первое официальное заявление об интервью Роналду журналисту Пирсу Моргану. Оно выйдет только 16 ноября, но вчера в прессу просочились некоторые "куски", которые произвели эффект информационной бомбы.

Роналду получит гигантский штраф за свое скандальное интервью – МЮ второй раз вынужден наказывать звезду

"Манчестер Юнайтед отмечает освещение в СМИ интервью Криштиану Роналду. Клуб рассмотрит свой ответ после того, как будут установлены все факты. Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и единства между игроками, менеджером, персоналом и болельщиками", – официальный сайт Манчестер Юнайтед пока обошелся сухой дипломатией.

Контракт Роналду истекает следующим летом, хотя после очередной выходки вполне вероятным выглядит досрочное расторжение соглашения. В сезоне 2022/23 форвард не является основным игроком "красных дьяволов". Ветеран сыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста (в АПЛ – 10 поединков, 1 гол).

"Я не уважаю Тен Хага": Роналду дал взрывное интервью – звезда Ман Юнайтед чувствует себя преданным