Провансальці здобули легку перемогу в гостях завдяки дублю Алексіса Санчеса. Проте провідні спортивні видання акцентують увагу зовсім не на подіях на футбольному полі.

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Річ у тім, що на домашній стадіон Ніцци не пустили сім'ю з двома дітьми. Одному з хлопчиків не виповнилося й 5 років. Все нібито через те, що на дітях біли футболки Манчестер Юнайтед. Принаймні таку версію озвучив журналіст Александр Жакен, повідомляє ouest-france.

Через таку дискримінацію вже встигли роздмухати скандал. Істина ж виявилася куди прозаїчнішою. Насправді прохід на стадіон не дозволили через те, що у батька був шарф Марселя. Уболівальникам цієї команди заборонено відвідувати виїзні матчі через неодноразові порушення порядку в минулому сезоні. Варто зауважити, що Жакен – спортивний оглядач із Провансу, який цілком міг видати бажане за дійсне.

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