Чемпіонат Франції 2022/23, 3 тур

Нант – Тулуза – 3:1

Голи: Гессан, 50, Мохамед, 55, Сімон, 61 – Абухляль, 15

Труа – Анже – 3:1

Голи: Ріпар, 12, Бальде, 61, Одобер, 82 – Діоні, 67

Вилучення: Менді, 21 (А)

Лор'ян – Клермон – 2:1

Голи: Моффі, 24 (пен), 41 – Шам, 62

Вилучення: Боржес, 48 (К)

Ніцца – Марсель – 0:3

Голи: Санчес, 10, 42, Тавареш, 37

Брест – Монпельє – 0:7

Голи: Мауасса, 6, Вахі, 10, 31, Хазрі, 11, Козза, 25, Жермен, 64, 84

Вилучення: Лес, Мелу, 50 (Б)

Реймс – Ліон – 1:1

Голи: Іто, 24 – Дембеле, 86

Вилучення: Лопі, 63 (Р)

Алексіс Санчес відкрив лік своїм голам за Марсель. Чилієць оформив дубль у ворота Ніцци. У дебюті матчу Алексіс влучив у верхній кут, а наприкінці першого тайму зіграв на добиванні. Між цими голами відзначився інший новачок Олімпіка – Тавареш ювелірно пробив здалеку. Марсель розгромно переміг і піднявся на вершину таблиці.

Ліон вперше в сезоні втратив очки, розписавши нічию з Реймсом. "Ткачі" пропустили в першому таймі після навісу з правого флангу. Ліон останню третину зустрічі грав у більшості, але спромігся лише зрівняти рахунок. Дембеле відгукнувся на подачу Шеркі.

Монпельє познущався з Бреста, відвантаживши 7 м'ячів. В інших матчах Нант переграв Тулузу, Труа впоралася з Анже, а Лор'ян виявився сильнішим за Клермон.

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