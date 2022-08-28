Ліга 1: Санчес влаштував розгром для Марселя, перша втрата Ліона, феєрія від Монпельє
Чемпіонат Франції 2022/23, 3 тур
Нант – Тулуза – 3:1
Голи: Гессан, 50, Мохамед, 55, Сімон, 61 – Абухляль, 15
Труа – Анже – 3:1
Голи: Ріпар, 12, Бальде, 61, Одобер, 82 – Діоні, 67
Вилучення: Менді, 21 (А)
Лор'ян – Клермон – 2:1
Голи: Моффі, 24 (пен), 41 – Шам, 62
Вилучення: Боржес, 48 (К)
Ніцца – Марсель – 0:3
Голи: Санчес, 10, 42, Тавареш, 37
Брест – Монпельє – 0:7
Голи: Мауасса, 6, Вахі, 10, 31, Хазрі, 11, Козза, 25, Жермен, 64, 84
Вилучення: Лес, Мелу, 50 (Б)
Реймс – Ліон – 1:1
Голи: Іто, 24 – Дембеле, 86
Вилучення: Лопі, 63 (Р)
Алексіс Санчес відкрив лік своїм голам за Марсель. Чилієць оформив дубль у ворота Ніцци. У дебюті матчу Алексіс влучив у верхній кут, а наприкінці першого тайму зіграв на добиванні. Між цими голами відзначився інший новачок Олімпіка – Тавареш ювелірно пробив здалеку. Марсель розгромно переміг і піднявся на вершину таблиці.
Ліон вперше в сезоні втратив очки, розписавши нічию з Реймсом. "Ткачі" пропустили в першому таймі після навісу з правого флангу. Ліон останню третину зустрічі грав у більшості, але спромігся лише зрівняти рахунок. Дембеле відгукнувся на подачу Шеркі.
Монпельє познущався з Бреста, відвантаживши 7 м'ячів. В інших матчах Нант переграв Тулузу, Труа впоралася з Анже, а Лор'ян виявився сильнішим за Клермон.
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