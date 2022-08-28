ПСЖ не зумів обіграти Монако (1:1) у четвертому турі Ліги 1. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 4 тур

ПСЖ – Монако – 1:1

Голи: Неймар, 70, (пен) – Фолланд, 20

ПСЖ ідеально пройшов перші три тури чемпіонату, забиваючи суперникам по 5-7 голів. Серйозною перепоною став Монако. Команда Філіппа Клемана основну частину зустрічі вела в рахунку. Тільки пенальті врятував Париж.

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У середині першого тайму монегаски вийшли вперед. Мессі отримав незручний пас у центрі поля та обрізав команду – у підкаті ідеально зіграв Камара. Фолланд вискочив сам на сам з голкіпером і реалізував момент ціною пошкодження. Німецький форвард не зумів продовжити матч.

Найкращий шанс ПСЖ трапився наприкінці першого тайму, коли Мессі та Мбаппе почергово обстріляли обидві стійки. Нюбель надійно стояв у ворота, парируючи гострі удари Мбаппе та Санчеша. Після пострілу Хакімі гостей знову врятувала стійка.

Ключовий епізод трапився на 70 хвилині. Неймар прорвався у штрафний майданчик, де його збив Маріпан. Арбітр з допомогою VAR призначив пенальті. Сам бразилець реалізував 11-метровий. Матч завершився штовханиною.

У підсумку нічия. ПСЖ вперше в сезоні втратив очки, але все одно піднявся на вершину таблиці з 10 балами. Стільки ж у Марселя та Ланса. Монако має 5 пунктів і розмістився в середині пелотону.