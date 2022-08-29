Провансальцы одержали легкую победу на чужом поле благодаря дублю Алексиса Санчеса. Однако ведущие спортивные издания акцентируют внимание совсем не на событиях на футбольном поле.

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Дело в том, что на домашний стадион Ниццы не пустили семью с двумя детьми. Одному из мальчиков не исполнилось и 5 лет. Все якобы из-за того, что на детях были футболки Манчестер Юнайтед. По крайней мере, такую ​​версию озвучил журналист Александр Жакен, сообщает ouest-france.

Из-за такой дискриминации уже успели раздуть скандал. Истина же оказалась куда более прозаичной. На самом деле проход на стадион не разрешили из-за того, что у отца был шарф Марселя. Болельщикам этой команды запрещено посещать выездные матчи из-за неоднократных нарушений порядка в прошлом сезоне. Следует заметить, что Жакен – спортивный обозреватель из Прованса, который вполне мог выдать желаемое за действительное.

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