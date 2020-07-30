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Манчестер Юнайтед узгодив трансфер зірки Вулверхемптона, – ЗМІ

30 липня 23:45 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед узгодив трансфер зірки Вулверхемптона, – ЗМІ
Рауль Хіменес / Фото ФК Вулверхемптон

Схоже, форвард Вулверхемптона Рауль Хіменес найближчим часом приміряє футболку МЮ.

Рауль Хіменес перебуває за крок до переходу Манчестер Юнайтед, повідомляє Metro.

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Представники манкуніаців вже узгодили усі деталі трансферу з Вулверхемптоном. За даними порталу Transfermarkt вартість 29-річного мексиканця становить 40 млн євро. У послугах нападника також були зацікавлені Ювентус та Реал.

У нинішньому сезоні АПЛ Хіменес провів 38 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 6-ма асистами.

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