Манчестер Юнайтед узгодив трансфер зірки Вулверхемптона, – ЗМІ

Рауль Хіменес перебуває за крок до переходу Манчестер Юнайтед, повідомляє Metro.

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Представники манкуніаців вже узгодили усі деталі трансферу з Вулверхемптоном. За даними порталу Transfermarkt вартість 29-річного мексиканця становить 40 млн євро. У послугах нападника також були зацікавлені Ювентус та Реал.

У нинішньому сезоні АПЛ Хіменес провів 38 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 6-ма асистами.

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