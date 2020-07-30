Манчестер Юнайтед согласовал трансфер звезды Вулверхэмптона, – СМИ

Похоже, форвард Вулверхэмптона Рауль Хименес в ближайшее время примерит футболку МЮ.

Рауль Хименес находится в шаге от перехода Манчестер Юнайтед, сообщает Metro.

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Представители манкуниацев уже согласовали все детали трансфера с Вулверхэмптоном. По данным портала Transfermarkt стоимость 29-летнего мексиканца составляет 40 млн евро. В услугах нападающего также были заинтересованы Ювентус и Реал.

В нынешнем сезоне АПЛ Хименес провел 38 матчей, в которых отличился 17-ю голами и 6-ю ассистами.

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