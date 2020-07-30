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Моурінью потролив Фернандеша – тренера не вражає результативність зірки Манчестер Юнайтед

06:00 - Читать на русском
Моурінью потролив Фернандеша – тренера не вражає результативність зірки Манчестер Юнайтед
Хосеп Гвардіола та Бруну Фернандеш / Фото Football.London

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью оцінив виступи свого співвітчизника Бруну Фернандеша в АПЛ.

"Бруну перейшов у Манчестер Юнайтед, адаптувався і грав дуже добре.

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Він не тільки зробив команду кращою, але також довів, що він чудовий виконавець пенальті, один з найкращих у світі за цим компонентом. Адже він їх виконав близько 20", – цитує Моурінью Record.

Варто відзначити, що слова наставника "шпор" мають сенс, адже з моменту перехуоду в МЮ Фернандеш відзначився 10-ма голами, 6 з яких – забив з пенальті. Нагадаємо, манкуніанцям вдалось фінішувати у топ-4 АПЛ, що дозволить їм виступати у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бруну Бруну Фернандеш Тоттенхем Тоттенхем Жозе Жозе Моурінью
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