Вінгер Баварії Кінгслі Коман, ймовірно, не допоможе команді у матчі-відповіді проти Арсенала в Лізі чемпіонів.

Мюнхенці у 29 турі Бундесліги зустрічалася з Кельном. У другому таймі Томасу Тухелю довелося замінити Кінгслі Комана через травму.

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Як повідомляє Bild, французький вінгер пошкодив привідний м'яз правого стегна. Коман ризикує потрапити в лазарет на 5-6 тижнів. А це означає, що він пропустить решту сезону і не зіграє у матчі-відповіді проти Арсенала, який заплановано на 17 квітня.

Варто зауважити, що це вже третя травма Комана у 2024 році. У матчі з Кельном він вперше з'явився у старті за 2,5 місяці. Загалом у поточному сезоні француз вже шостий раз потрапляє в лазарет. Кінгслі через свої проблеми зі здоров'ям ризикує не зіграти і на Євро-2024 за збірну Франції.

Нагадаємо, що у першому матчі Арсенал та Баварія зіграли унічию 2:2.

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