"Це найгірший день у моїй кар'єрі тренера Манчестер Юнайтед, найгірший день для всіх гравців цього клубу. Це не найгірший день в історії Манчестер Юнайтед, таке траплялося і раніше. Все пояснити зараз досить складно. Ми були обіграні вдома з рахунком 1:6 дуже хорошою командою, але ми самі багато в чому винні у цій невдачі.

Нищівна помста Моурінью у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 1:6

Червона картка серйозно вплинула, але Антоні Марсьяль – молодець, що не став падати після удару Еріка Ламели. Не варто реагувати, але Антоні це зробив. Марсьяль легко ляснув його, схоже на Ламелу тепер очікує операція. Якби це був мій син, я знаю, що б йому сказав. Антоні знає, що не повинен так реагувати, добре, що він не впав. Але якби він упав, можливо, опонент теж був би вилучений.

Я знаю, що хлопці хотіли перемогти, і вони докладали зусиль, але все вирішують помилки. Сьогодні у нас їх було багато за один матч. Це вилилося в результат. Ми повинні все усвідомити. Мої гравці можуть краще, ніж те, що ми показуємо. Нам потрібно вийти битися спільно. Трансферне вікно закривається завтра ввечері, подивимося, що буде", – розповів Сульшер для BBC.

Після 4-х турів АПЛ Юнайтед розташувався на 16-й сходинці, Тоттенхем – 6-й.

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