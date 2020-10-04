Саме та рідкісна ситуація, де гравці МЮ були раді, що трибуни Олд Траффорд закриті для вболівальників, і вони не бачили вживу зустріч з Тоттенхемом.

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Багатообіцяючий початок для манкуніанців після реалізованого пенальті від Фернандеша, перетворився на пекло ще до перерви. "Шпори" відвантажили господарям 4 м'ячі, а рефері вилучив Марсьяля.

У другому таймі підопічні Моурінью довели рахунок до ганебного, відзначившись ще двічі. МЮ відповів лише голом престижу.

Нагадаємо, у грудні 2018-го Юнайтед звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера.

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