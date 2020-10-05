"Это худший день в моей карьере тренера Манчестер Юнайтед, худший день для всех игроков этого клуба. Это не самый плохой день в истории Манчестер Юнайтед, такое случалось и раньше. Все объяснить сейчас достаточно сложно. Мы были обыграны дома со счетом 1:6 очень хорошей командой, но мы сами во многом виноваты в этой неудаче.

Сокрушительная месть Моуринью в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 1:6

Красная карточка серьезно повлияла, но Антони Марсьяль – молодец, что не стал падать после удара Эрика Ламелы. Не стоит реагировать, но Антони это сделал. Марсьяль легко хлопнул его, похоже на Ламелу теперь ожидает операция. Если бы это был мой сын, я знаю, что бы ему сказал. Антони знает, что не должен так реагировать, хорошо, что он не упал. Но если бы он упал, возможно, оппонент тоже был бы удален.

Я знаю, что ребята хотели победить, и они прилагали усилия, но все решают ошибки. Сегодня у нас их было много за один матч. Это вылилось в результат. Мы должны все осознать. Мои игроки могут лучше, чем то, что мы показываем. Нам нужно выйти биться вместе. Трансферное окно закрывается завтра вечером, посмотрим, что будет", – рассказал Сульшер для BBC.

После 4-х туров АПЛ Юнайтед расположился на 16-й строчке, Тоттенхэм – 6-й.

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