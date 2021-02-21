COVID-19 поширюється командами АПЛ. Удар на себе прийняли "червоні дияволи".

Кілька членів тренерського штабу Уле Гуннара Сульшера пішли на самоізоляцію через коронавірус, інформує офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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У сьогоднішньому матчі проти Ньюксала норвезький коуч матиме інших помічників. Наставнику "дияволів" допомагатимуть Ніккі Батт і Марк Демпсі. Інші деталі спалаху не повідомляються.

До слова, МЮ розташувався на 2 місці в АПЛ, відстаючи від Манчестер Сіті на 10 пунктів. Зустріч з Ньюкаслом, який завис над зоною вильоту, розпочнеться о 21:00.

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