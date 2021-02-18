Ліга Європи, 1/16 фіналу

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед – 0:4

Голи: Фернандеш, 27, 57, Рашфорд, 65, Джеймс, 90

Црвена Звезда – Мілан – 2:2

Голи: Канга, 52 (пен.), Панков, 90+3 – Панков, 42 (аг.), 59, Ернандес, (пен.)

Вилучення: Родіч, 77 (Ц)

Янг Бойз – Байєр – 4:3

Голи: Фасснахт, 3, Сібачо, 19, 90, Мешак, 44 – Шик, 49, 52, Діабі, 68

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Ман Юнайтед повністю виправдав статус фаворита двобою проти Реал Сосьєдада. Підопічні Сульшера перетворили матч-відповідь на формальність. Героєм зустрічі традиційно став Бруну Фернандеш, який відзначився дублем. До погрому іспанців також долучився і екс-зірка Шахтаря Фред, який вирізав майстерний асист на Рашфорда під час третього гола. Ефектну крапку у матчі поставив Джеймс, довівши своїм сольним проходом рахунок до знущального.

Мілан відкрив рахунок на виїзді проти Црвени Звезди завдяки автоголу господарів. За грою серби виглядали достойно, що і вилилось в справедливий гол у відповідь. Незабаром Ернандес знову вивів італійців вперед завдяки реалізованому пенальті. Мілан грав на втримання результату, але серби мали інші плани – за кілька секунд до фінального свистка Панков реабілітувався за свій автогол та зафіксував нічию.

Найбільший екшн відбувався у поєдинку Янг Бойз із Байєром. Господарі шокували німців, відвантаживши гостям три голи ще до перерви. Схоже, тренер "фармацевтів" зумів знайти потрібні слова, адже у другому таймі завдяки дублю Шика та голу Діабі Байєр зумів вирівняти становище. Коли здавалось, що нічия – неминучий результат зустрічі, швейцарці знайшли сили на фінальний штурм і все ж вирвали перемогу.

Нагадаємо, матчі-відповіді заплановані на 25 лютого.

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